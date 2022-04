Saipem, contratto in Mozambico per 150 milioni di dollari

Mercoledì 6 Aprile 2022, 20:45







(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata un contratto dal valore di circa 150 milioni di dollari in Mozambico, con una durata di circa 9 anni più un anno opzionale. La commessa è stata assegnata da Coral FLNG S.A., Special Purpose Entity incorporata in Mozambico dai Partner di Area 4 (Eni in qualità di Operatore Delegato, ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS ed ENH), per servizi di manutenzione dell'unità galleggiante Coral Sul FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) per la liquefazione del gas naturale nell'offshore del Mozambico.



La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture spiega che Coral Sul FLNG è un impianto galleggiante di liquefazione di gas naturale costruito per mettere in produzione il gas naturale proveniente dal bacino di Rovuma, a circa 250 km a nord-est di Pemba e a 50 km dalla costa del Mozambico. Si tratta del primo FLNG operante in acque ultra-profonde, connesso ad un sistema sottomarino a circa 2.000 metri di profondità.