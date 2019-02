Saipem, contratto EPIC progetto offshore Tortue tra Mauritania e Senegal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata il contratto EPIC (Engineering, Procurement, Construction and Installation) per il progetto Tortue assegnato da Bp. Lo ha annunciato la stessa società nella nota di presentazione dei risultati preconsuntivi del 2018.Il progetto, che, al confine tra le acque territoriali della Mauritania e del Senegal, prevede l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di ormeggi e strutture d'attracco che richiederanno l'impiego del mezzo Saipem 3000.Il campo gasiero Grand Tortue-Ahmeyim si trova al largo al confine marittimo tra Mauritania e Senegal, nel blocco C-8 al largo della costa della Mauritania e del blocco Saint-Louis Profond al largo del Senegal ed e' stato scoperto per la prima volta da Kosmos Energy nel dicembre 2016. Bp ha attualmente il maggiore investimento, pari al 60 per cento tra i quattro partner del progetto.