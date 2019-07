Saipem continua il rally in Borsa

(Teleborsa) - Continua a correre il titolo Saipem a Piazza Affari, mostrando una variazione percentuale positiva dell'1,36%, dopo i guadagni della vigilia in scia al rialzo del prezzo del petrolio. Le azioni della società ingegneristica stanno beneficiando anche dei recenti contratti stipulati con Saudi Aramco per un controvalore di 3,5 miliardi di dollari nell'E&C Onshore in Arabia Saudita.



Stefano Cao, Amministratore Delegato della società ha dichiarato che "Saipem ha identificato strategicamente la catena del gas come quella del futuro, il mezzo di transizione verso le nuove energie rinnovabili, un campo in cui nei prossimi anni saremo molto impegnati".



In merito al drilling, l'AD ha dichiarato che l'azienda sta proseguendo le attività di ricerca di un partner.



Nell'ultima settimana il titolo Saipem ha guadagnato quasi il 5%, oltre il 20% negli ultimi sei mesi.





