Saipem conferma target per il 2018. Utile operativo +4,3%

(Teleborsa) -, Ebitda adjusted maggiore del 10% si ricavi,tecnici per circa 0,5 miliardi di euro ed undi circa 1,3 miliardi. Sono gli obiettivi per il 2018 confermati da Saipem in occasione della pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno., supportati da una buona visibilità di opportunità commerciali, in particolare nei settori Engineering & Construction". In questo contesto, pur sempre complesso - spiegadella compagnia ingegneristica - nei primi nove mesi del 2018 ", in particolare nei settori Engineering & Construction Offshore e Drilling. Questo ci consente di confermare la guidance per il 2018.in termini di acquisizione di nuovi contratti, in linea con le attese espresse in sede di semestrale.. La diversificazione in nuovi mercati e la ricerca di opportunità in nuove aree geografiche contribuiranno anch'esse alla creazione di valore per i nostri stakeholder".Il primi nove mesi si sono chiusi con unsalito a 417 milioni di euro (+4,3%) rispetto ai 400 milioni di 12 mesi prima. Isono pari a 6,06 miliardi di euro mentre ilsi è attestato a 760 milioni.L'al 30 settembre 2018 ammonta a 1.270 milioni di euro,rispetto al 31 dicembre 2017 (1.296 milioni di euro).Il periodo archivia una perdita di 357 milioni di euro al netto di svalutazioni e oneri per riorganizzazione per complessivi 374 milioni di euro (perdita di 57 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017, al netto di svalutazioni, oneri per riorganizzazione e chiusura contenzioso fiscale per 208 milioni di euro).