Saipem, conclusa cessione attività drilling onshore

Venerdì 28 Ottobre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Saipem annuncia che è stata completata la cessione del business di perforazione a terra a KCA Deutag. Nello specifico, oggi vengono cedute le attività in Arabia Saudita, Congo, Emirati Arabi Uniti e Marocco.



Tale accordo, siglato a giugno scorso, prevede la cessione della totalità delle attività drilling onshore di Saipem in Medio Oriente, Africa e Americhe, a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari, oltre a una quota di partecipazione del 10% in KCAD. Inclusi gli aggiustamenti standard di prezzo, il corrispettivo incassato oggi ammonta a 488 milioni di dollari a cui si aggiunge la partecipazione del 10% in KCAD.



La rimanenza del corrispettivo sarà incassata all'atto del trasferimento delle attività nelle Americhe, in Kuwait, in Kazakhstan e Romania (5 rigs e 2 contratti attivi), previsto entro il 31 marzo 2023.