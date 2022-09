Saipem con Siemens Energy per l'eolico offshore

Lunedì 5 Settembre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Saipem e Siemens Energy hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per lo sviluppo congiunto di una soluzione tecnologica d'avanguardia nel settore dell'eolico offshore.



Si tratta di un concept design per una sottostazione elettrica galleggiante di 500 MW ad alta tensione a corrente alternata (HVAC) da impiegare nei parchi eolici offshore.



La sottostazione galleggiante di Saipem e Siemens Energy verrà concepita per operare negli ambienti più estremi con una maggiore stabilità e potrà essere adattata a capacità di MW più elevate secondo necessità.