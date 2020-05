Saipem, collegio sindacale verifica requisiti indipendenza componenti

(Teleborsa) - Il Collegio Sindacale di Saipem, nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi lo scorso 29 aprile 2020, si è riunito oggi per la prima volta.



Il Collegio ha verificato il possesso da parte di tutti i suoi componenti effettivi (Giovanni Fiori - Presidente; Giulia De Martino - Sindaco effettivo; Norberto Rosini - Sindaco effettivo) dei requisiti di indipendenza previsti tanto dalla legge quanto dal medesimo Codice di Autodisciplina per i Sindaci di società con azioni quotate e, per quanto occorra, dal Codice di Corporate Governance. © RIPRODUZIONE RISERVATA