Saipem, Cdp Industria propone conferma Ferone in Cda

(Teleborsa) - Cdp Industria comunica che, in occasione dell'Assemblea di Saipem, convocata per il prossimo 29 aprile, proporrà la conferma di Alessandra Ferone, chief Risk officer di Cassa depositi e prestiti, quale membro del Consiglio di amministrazione della società.



È quanto comunica in una nota Cdp, sottolineando come Ferone sia stata già stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem lo scorso 5 febbraio. Cdp Industria, società interamente controllata da Cdp, detiene il 12,5% del capitale sociale di Saipem.









