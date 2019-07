Saipem, Cao: svolta completata, proiettati al futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo quattro anni, Saipem. Così ildella compagnia ingegneristica,, in un'intervista a Il Sole 24 ore parlando dei risultati del primo semestre, periodo in cui la società è tornata a rivedere l'utile. "La svolta è stata realizzata anche se c'è ancora molto da fare", sottolinea il top manager.Sulla, l'AD ha aspetta di "" per poter valutare con il CdA una proposta per l'assemblea degli azionisti che "possa andare eventualmente in questa direzione".Cao ricorda come prima del 2015 "e a suddividersene i resti, ma conoscendo bene il valore delle donne e degli uomini dell'azienda,. Così, i cui effetti potranno essere misurati solo col tempo nel prossimo futuro.ed ora che l'orizzonte comincia a chiarirsi stiamo lavorando alle migliori opzioni per le attività di drilling. Saipem, dalle altre crisi, è sempre uscita come consolidatore, basti ricordare l'acquisizione della Bouygues Offshore, una delle più rilevanti nei servizi all'industria petrolifera, o a quella di Snamprogetti".Sull'ipotesi di una cessione delle attività di perforazione a terra, il CEO sottolinea che "non è stata mai contemplata, vendere significherebbe distruggere valore". Abbiamo sempre ragionato su operazioni strategiche come una eventuale jv.e, dopo una serie di attente valutazioni, siamo arrivati a una lista ristretta di possibili opportunità".