Saipem, Cao: nostro sviluppo tecnologico va verso la transizione energetica

(Teleborsa) - "Quasi il 100% del nostro sviluppo tecnologico va nella direzione del business post-transizione". Cosìin un articolo del Financial Times dal titolo "Services groups shift focus to renewables"."Il crollo del prezzo del petrolio, nel 2014, è stato un risveglio in un nuovo mondo" - ha spiegato il CEO - affermando che la sua azienda aveva già raggiunto "un punto di svolta" nella sua strategia e stava puntando a progetti non strettamente legati al petrolio comeRicordando il crollo dei prezzi, Cao, ha affermato "non c'era spazio per la discussione con i clienti". I tagli iniziali "sono stati a base sangue, sudore e lacrime".L'AD ha sottolineato che i progetti per l'energia rinnovabile sono molto meno rischiosi della perforazione in acque profonde e che "è necessario essere bravi a fare il proprio mestiere per conquistare un livello di margine più elevato". L'effetto finale della scommessa sulla transizione energetica da parte delle service company potrebbe essere quello diIl Financial Times conclude che "gli analisti affermano che le società di servizi basate in Europa, come Saipem, stanno adattando le loro attività (al nuovo scenario) a un ritmo più rapido rispetto ai loro competitors statunitensi, replicando la simile disparità che si verifica tra major petrolifere".