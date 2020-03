© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il legame tra petrolio e Saipem non è più stretto come un tempo. Lo ha affermatoin un'intervista a La Stampa. "Vorremmo far capire alla Borsa checom'era un tempo. Nel 2019 il 68%, quindi più dei due terzi, dei nuovi ordinativi di Saipem ha riguardato progetti legati alla transizione energetica, in particolare i settori in cui siamo leader tecnologici mondiali, come gli impianti per il gas naturale liquefatto e i parchi eolici flottanti, cioè in mezzo al mare.e per noi questo è già il presente, non il futuro, come dimostrano i bilanci di Saipem. Invece quasi ogni giorno in Borsa le azioni Saipem salgono o scendono con il prezzo del barile".- precisa Cao - ". Speriamo che la Borsa prima o poi se ne renda conto".Quanto allo- aggiunge il CEO - "". Occuparcene sarebbe in contrasto con la transizione verso le energie rinnovabili in cui sono impegnate sia Saipem sia tutta l'economia globale. Ledello shale oil, perciò incontrano e incontreranno sempre più opposizione da parte del pubblico. Inoltre i siti di estrazione dello shale oil si esauriscono molto in fretta e bisogna spostarsi in continuazione da uno vecchio a uno nuovo, facendo ogni volta uno scempio ambientale.".Cao ha inoltre precisato in merito alla: "non bisogna prendere la cedola come indicazione di una vera e propria politica dei dividendi futuri. Stavolta, con 12 milioni di euro di utile netto, proponiamo all'assemblea dei soci di distribuirne addirittura l'80% in cedole. Ma questo, che ci auguriamo molto più consistenti in valore assoluto,, ma secondo le decisioni che assumerà il consiglio di amministrazione".