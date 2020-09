(Teleborsa) - Nel giro di 5-10 anni ci sarà un'accelerazione delle tecnologie per la cattura della CO2. Lo ha affermato l'Ad di Saipem, Stefano Cao, in un post su LinkedIn a commento di una ricerca sulla carbon capture pubblicata su MIT Technology Review.



"Credo che, tra cinque o dieci anni, vivremo in un mondo in cui ci sarà una grossa spinta per la cattura della CO2", ha affermato il numero uno di Saipem, aggiungendo "il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a ridurre costantemente le emissioni di gas serra".



La compagnia ingegneristica, di recente, ha acquisito una tecnologia proprietaria per sviluppare soluzioni innovative volte a ridurre le emissioni di CO2.







