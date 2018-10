© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le, sia Offshore che Onshore, non sono necessariamente destinate alla vendita, ma sonoper capire qual èLo ha ribadito il CEO dell'azienda,, durante la conference call seguita alla pubblicazione dei risultati dei nove mesi, ricordando che l'analisi strategica delle cinque divisioni in cui si suddivide l'attività di Saipem è iniziata nel luglio scorso.Così, mentre la divisioneè autonoma,e propedeutica allo sviluppo delle altre attività, la divisioneè ildell'azienda, dove Saipem prevede di "concentrare ancora tutti gli sforzi e tutte le risorse, sia tecnologiche che economiche", mentreè il business dove si sta portando avanti ile dove si intravedono lefuture.Gli altri due business legati al(Offshore e Onshore) "sono quelli per i quali abbiamo avviato una riflessione strategica a fine luglio", ha spiegato il numero uno di Saipem, aggiungendo che. "La decisione strategica - ha precisato - sarà legata all'analisi di varie opzioni, ad esempio ci si può anchecon qualche altro operatore, si possono analizzarein varie parti del mondo, le".