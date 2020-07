© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre in perdita, ma con un ottimo andamento dell', che consente al general contractor di proseguire il percorso di ricerca didi crescita quando ci sarà la ripresa post pandemia.L'Adha avviato la conference call parlando proprio deldeterminato dal Covid-19, che ha determinato ovviamente un impatto dal punto di vista operativo e gestionale, ma non ha prodotto uno stop dei progetti, solo un allungamento temporale.Il manager ha poi focalizzato l'attenzione sul, che ha raggiunto un livello 26 miliardi, dopo l'acquisizione di ordini per oltre 4,8 miliardi nel periodo. Si tratta - ha sottolineato - di un ammontaredel trimestre.Cao ha confermato "lache abbiamo delineatoanche nel corso della pandemia" ed ha aggiuntoAd una domanda suiin stand-by, Cao ha risposto chenel tempo, dovuto in parte all'impossibilità di rispettare le tempistiche pianificate, a causa della pandemia, ed in parte alla decisione di alcuni clienti di posporre progetti che avevano in corso.Per le, incluse le windfarm, l'Ad di Saipem indica un, con progetti diffusi in un territorio molto ampio - da Taiwan al Nord della Scozia - che rappresentano - afferma - "uno degli elementi qualificanti dei nostri progetti futuri". Per questi progetti, l'azienda fa uso di tecnologie tradizionali come la nave Saipem 7000 e sta mettendo a frutto le sue competenze tecnologiche e di project management.Sulle, Cao ha spiegato che queste attività sono tipicamente capital intensive ed hanno sperimentato storicamente fasi alterne. "Due anni fa avevamo identificato volontà di, ma la, perché i possibili partner operativi sono compagnie che si trovano attualmente ad un livello di stress e difficoltà immense e sono più concentrate sulla sopravvivenza che sulle strategie future".Per quanto riguarda la, Cao ha confermato che l'attività è legata soprattutto a, mentre per l'ha parlato di "un'area di grande attenzione" in cui Saipem, aggiungendo che "c'è ancora molta strada da percorrere".in merito ad un possibileche - ha precisato - non è una decisione del management.