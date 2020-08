© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per affrontare il contesto "molto sfidante" generato dall'emergenza sanitaria. Lo conferma, in un post sul profilo LinkedIn, citando la "propensione genetica ad adattarsi a contesti in continua evoluzione, a lavorare in contesti di frontiera e ideare nuove soluzioni tecnologiche e nuovi approcci".Cao si dice anchedi come l'azienda è riuscita ad, "garantendo non solo glirichiesti dalla situazione, ma anche laattraverso l'implementazione del lavoro da remoto per le attività di ufficio e la gestione dei turni e di protocolli sanitari per le attività di cantiere e degli asset".Il manager, ricordando che "gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche sul", che ha reagito contenendo e rimodulando gli investimenti "verso modalità di produzione dell'energia sempre più sostenibili", ha ribadito che questo rappresenta unaper Saipem che oggi vanta gran parte delsu attività non oil (circa il 70%),"Abbiamo recentemente siglato tre accordi con start-up in Europa, Nord America e Israele - conclude Cao - per la ricerca e sviluppo in diversi ambiti come la decarbonizzazione, la tecnologia pulita, la digitalizzazione, l'applicazione della realtà aumentata, l'economia circolare e la cybersecurity".