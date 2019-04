Saipem, Caio: nel 2018 proseguita riduzione costi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La transizione verso un nuovo e più sostenibile". Lo ha detto il, rivolgendosi agli azionisti riuniti in assemblea per deliberare sul bilancio 2018. "Dopo un lungo periodo di stasi - ha aggiunto -con un netto orientamento verso fonti e tecnologie che vedono nellala loro cifra distintiva".L'conferma che ildella compagnia ingegneristica. Nel corso del 2018 si è concluso il "processo di cambiamento organizzativo della società, pilastro del rilancio strategico" - ha spiegato l'AD -. Il business Engineering & Construction Offshore "rimane il nostro core business,tramite investimenti mirati e cooperazioni volte a migliorare l'offerta di servizi integrati, anche in settori diversificati".