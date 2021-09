Saipem: Caio, lavoro squadra per obiettivi personali e azienda

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - "Riconosco l'importanza nella mia carriera delle persone con le quali ho avuto la fortuna di lavorare, i miei capi, le mie collaboratrici e i miei collaboratori: bisognerebbe dare anche a loro il premio. Sempre di più mi rendo conto che il mestiere del capo, nel caso nostro il capo azienda, è quello di prendersi il rischio e creare ambienti di lavoro dove le persone possano dare il meglio". Lo ha detto Francesco Caio CEO di Saipem, parlando del suo ruolo dirigenziale, che lo scorso 15 settembre ha ricevuto il Premio Socrate per il merito 2021.



Il "Premio Socrate" è un movimento di opinione aperto a tutti coloro che pensano che oggi, in Italia, sia indispensabile recuperare e rilanciare il valore della meritocrazia



Caio, in collegamento da Milano, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi personali e aziendali.