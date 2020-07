Saipem: auguri all'Associazione Italia-Asean per i suoi 5 anni di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem è presente nelladove ha realizzatoIn, Saipem possiede uno dei piùdella regione con una superficie di oltre 1.400.000 metri quadrati, con una propria base marina e banchine e una. Insta partecipando, il più grande giacimento di gas naturale del paese.Proprio in virtù di una, Saipem ha deciso diche, nata con l'obiettivo di, lae glitra il, in poco tempo è riuscita ad affermarsi come punto di riferimento per l'analisi geopolitica e socio-economica di un'area strategica per il sistema Paese Italia., che festeggia icon la collaborazione al numero mensile di Limes di luglio, e al suo Presidente Enrico Letta, rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro per rendere sempre più stretti e fluidi i rapporti tra l'Italia e il Sud Est asiatico.