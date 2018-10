© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'è sempre stato unmentre la compagnia di statodella compagnia ingegneristica guidata daLo ha chiarito il numero uno in occasione della conference call per la presentazione dei risultati dei nove mesi, spiegando chel'Arabia Saudita è sempre stato per Saipem "un Paese molto importante" e "guardando avantie diventare gare cui parteciperemo".Cao ha ricordato che nel paese mediorientale, Saipem opera in tutti e quattro i segmenti in cui è divisa l'attività: dall'acquisizione dei grandi progetti alle infrastrutture che impegnano l'apposito cantiere situato in Arabia Saudita.Alla domanda se Saipem parteciperà ai 50 miliardi di progetti annunciati da Saudi Aramco, il manager ha precisato "abbiamo iin Arabia Saudita: partecipiamo alla costruzione di unaal confine con lo Yemen di importanza strategica per paese; abbiamo acquisito unaper il trasporto di idrocarburi; abbiamoe due impianti di perforazione a mare".Poi, Cao ha fatto cenno alloche "è multimiliardario" ed ha dei pacchetti sia a terra che a mare, ambedue di grande interesse per Saipem.