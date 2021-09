Saipem assolta nel procedimento su comunicazioni 2012. Tribunale: "fatto non sussiste"

Martedì 28 Settembre 2021, 15:15

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano, accogliendo integralmente le richieste delle difese ha assolto Saipem e tutte le persone fisiche imputate perché "il fatto non sussiste" e respinto le richieste di risarcimento che erano state presentate da 49 azionisti retail costituiti come parti civili.

Lo fa sapere la stessa Saipem che esprime "soddisfazione per la decisione del Tribunale di Milano" nel procedimento relativo a contestati illeciti asseritamente occorsi in occasione della predisposizione e della diffusione al mercato del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 avente ad oggetto i risultati al 30 settembre 2012 e del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012.

In relazione a tale procedimento, all'udienza del 13 maggio 2021 il Pubblico Ministero aveva formulato al Tribunale le seguenti richieste nei confronti della Società e di alcuni suoi esponenti che hanno da tempo lasciato Saipem: sentenza di condanna alla sanzione pecuniaria di 600.000 euro nei confronti di Saipem in relazione agli illeciti amministrativi ex artt. 5, 6, 7, 8, 25-ter, lett. b) ("false comunicazioni sociali") e 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 ("abusi di mercato"); sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., per non aver commesso il fatto nei confronti dell'ex Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Costruction di Saipem, in carica alla data del 24 ottobre 2012 (e che ha lasciato la società nel dicembre 2012), in relazione al contestato reato di cui all'art. 185, D.Lgs. n. 58/1998 ("manipolazione del mercato"); sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione e 90.000 euro di multa nei confronti dell'ex Amministratore Delegato in carica alla data del 24 ottobre 2012 (e che ha lasciato la società nel dicembre 2012) in relazione al reato di cui all'art. 185, D.Lgs. n. 58/1998 ("manipolazione del mercato"); sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex Amministratore Delegato (che ha lasciato la società nell'aprile 2015) e dell'ex Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (che ha lasciato la società nel dicembre 2013) in carica alla data di approvazione dei bilanci d'esercizio consolidato e individuale al 31 dicembre 2012 di Saipem in relazione al reato di cui all'art. 2622 c.c. ("false comunicazioni sociali"); e sentenza di condanna ad anni 2 di reclusione e 60.000 euro di multa nei confronti dell'ex Amministratore Delegato (che ha lasciato la società nell'aprile 2015) e dell'ex Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (che ha lasciato la società nel dicembre 2013) in carica alla data di approvazione dei bilanci d'esercizio consolidato e individuale al 31 dicembre 2012 di Saipem in relazione al reato di cui all'art. 185, D.Lgs. n. 58/1998 ("manipolazione del mercato").