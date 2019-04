(Teleborsa) - Ha preso il via l'assemblea degli azionisti di Saipem convocata per approvare il bilancio d'esercizio 2018. Presente ai lavori il 69,03% del capitale.



Francesco Caio Presidente della compagnia ingegneristica ha reso noto, in avvio dei lavori, la composizione degli azionisti rilevanti che vede la presenza di ENI (30,54%), Cdp Equity (12,55%) e Capital Research (5,05%). © RIPRODUZIONE RISERVATA