© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -all'iniziativalanciata dal Comune di Milano, installandoche resterà illuminato fino al 6 gennaio.Saipem ha risposto alla call to action per partecipare al progetto, a testimonianza del proprio legame e dell'impegno verso la città nella quale si appresta a inaugurare la sua nuova sede nel 2022, presso il Quartiere Santa Giulia.Saipem ha donato alla citta unrealizzato dall'agenziae chiamatoper descrivere lo slancio, le speranze e le aspettative verso il domani. Si tratta di unache sostienesu cui scorreranno frasi legate al futuro. È unperché dialoga con gli utenti che potranno inviare al sito dedicato www.dearfuture.saipem.com le proprie frasi e i propri pensieri che verranno visualizzati sui pannelli luminosi.Il tema del futuro è particolarmente sentito per Saipem, sempre pronta ad anticipare i cambiamenti con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee, e si concretizza nel nuovo pay off di comunicazione del brand. Il progetto si inserisce nella nuova campagna di comunicazione di Saipem intitolata, attraverso cui l'azienda vuole raccontare l'importanza di accogliere la sfida del futuro, di essere pronti a entrare in comunicazione con esso e a rilanciarlo con nuovi progetti, nuove soluzioni e nuove idee