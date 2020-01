Saipem, acquisita tecnologia per cattura CO2

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem ha acquisito una tecnologia proprietaria per la cattura di CO2 dalla società canadese CO2 Solutions (CSI).CSI è una società leader nell'innovazione per la cattura della CO2 promossa da enzima, perseguendo lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia asservita al trattamento di effluenti industriali. La tecnologia di CSILa tecnologia, si basa su un innovativo processo enzimatico di cattura della CO2 che non richiede impiego o immissione di prodotti tossici, dimostrato su scala industriale (30 tonnellate-CO2 al giorno) e validato da terze parti accreditate raggiungendo lo stadio di commercializzazione (TRL-8)., che include oltre 90 brevetti concessi o in corso di registrazione e marchi. Inoltre, ha acquisito l'impianto di cattura di CO2 situato presso la cartiera di Resolute Forest Products a Saint-Félicien, in Québec. Saipem si è anche assicurata la continuità delle attività e delle operazioni di Ricerca e Sviluppo della tecnologia grazie all'assunzione dei dipendenti di CSI."Questa operazione declina la strategia e l'ambizione della Divisione E&C Onshore di Saipem di essere per i nostri Clienti facilitatore nella transizione energetica - ha commentato-. Le risorse e la tecnologia acquisitee ci consentiranno di".