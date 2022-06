Saipem 7000 ritorna ad operare dopo l'incidente di aprile

Lunedì 13 Giugno 2022, 19:15







(Teleborsa) - Dopo l'incidente del 14 aprile 2022 alla gru n.1 della Saipem 7000, il mezzo è tornato a operare e il 31 maggio 2022 la nave gru semisommergibile, una delle navi gru più grandi al mondo, ha raggiunto il parco eolico di Seagreen, al largo della costa a nord di Edimburgo in Scozia.



Lo comunica la società italiana di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, evidenziando che dopo l'incidente, il mezzo è stato sottoposto ad una prima fase di opportuni lavori di riparazione e la gru n. 2 ha ottenuto le relative certificazioni, permettendogli di operare con una capacità di sollevamento in linea con i requisiti tecnici e lo scopo del lavoro del progetto Seagreen.



Lo scopo del lavoro della Saipem 7000 per il parco eolico Seagreen prevede l'installazione di 114 fondazioni di tipo jackets, 23 delle quali sono già state installate, mentre le restanti 91 saranno installate da qui alla fine del 2022. Il completamento dei lavori di riparazione alla gru n. 1 consentirà al mezzo di tornare alla piena capacità di sollevamento entro l'inizio del 2023, spiega una nota.