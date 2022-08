Sage Group, raggiunto accordo per acquisire Lockstep

(Teleborsa) - Sage Group, leader nella tecnologia contabile, finanziaria, delle risorse umane e delle buste paga per le piccole e medie imprese (PMI), ha raggiunto un accordo per acquisire Lockstep, un fornitore di tecnologia nativa per il cloud che automatizza flussi di lavoro contabili tra aziende. L'acquisizione, di cui sono stati rivelati dettagli finanziari, non influisce sulle linee guida finanziarie precedentemente comunicate da Sage e dovrebbe concludersi entro la fine di settembre.

"L'acquisizione di Lockstep rappresenta un'importante pietra miliare nella nostra strategia di crescita - ha commentato Aaron Harris, Chief Technology Officer di Sage - Il suo portafoglio complementare di prodotti, risorse e know-how accelera la nostra ambizione di essere il network affidabile per le PMI. Lavorando insieme continueremo ad abbattere le barriere che limitano i CFO e i team di contabilità semplificando i loro flussi di lavoro, migliorando la produttività e l'efficienza e consentendo loro di concentrarsi su un lavoro umano più prezioso".

Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Sage, attestandosi a 738,4, con un calo dello 0,73%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 732,5 e successiva a quota 726,6. Resistenza a 745,4.

