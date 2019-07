Sagat investirà 56 milioni per Caselle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -pesano le cancellazioni diche dal mese di febbraio 2019 ha ridotto l'operatività sullo scalo, tagliando alcune rotte. La logica conseguenza è la lieve flessione del movimento passeggeri, che comunque negli ultimi scorsi cinque anni è passato da 3 a 4 milioni annui. E, che si vanno ad aggiungere ai 17 milioni stanziati nel triennio 2016-18. Lo si è appreso qualche giorno fa dalla voce di, amministratore delegato di Sagat, intervenuto in commissione Turismo in Regione Piemonte.Il gestore di Caselle ha in programma la sostituzione dei pontili di imbarco, la realizzazione di e-gates per il controllo elettronico dei passaporti, il potenziamento dei varchi dei controlli di sicurezza allo scopo di velocizzare le operazioni di accesso all'area imbarchi. Obiettivo non secondario è diventare un aeroporto green. Il prossimo intervento in questa direzione è la realizzazione di un impianto fotovoltaico a copertura del parcheggio per produrre energia elettrica pulita.