Safran pianifica 12.000 assunzioni con ripresa settore aereo

(Teleborsa) - Safran, società francese e big mondiale dei componenti per il settore aviazione, prevede di assumere 12.000 persone in tutto il mondo nel 2022 per ricostruire la sua capacità produttiva. Lo ha detto l'amministratore delegato Olivier Andries in un'intervista al quotidiano francese Figaro. "Oggi il traffico aereo è in ripresa, l'immissione degli ordini è dinamica, il ritmo sta aumentando. Il peggio è passato. Sono molto fiducioso", ha detto Andries. "Stiamo uscendo dalla crisi e abbiamo deciso di rilanciare le nostre assunzioni, con 12.000 assunzioni previste nel 2022, di cui 3.000 in Francia", ha aggiunto.

Ottima la performance di Safran sulla borsa di Parigi, dove si attesta a 110,6 con un aumento del 2,73%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 111,7 e successiva a 114,8. Supporto a 108,6.

(Foto: Copyright Eric Drouin / Safran - SAF2015_0161280)