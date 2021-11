Safilo, vendite e margini in aumento in 9 mesi 2021. Indebitamento stabile

(Teleborsa) - Safilo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha registrato vendite nette pari a 737,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 37,3% a cambi costanti (+32,9% a cambi correnti) rispetto ai 554,7 milioni di euro registrati nei primi 9 mesi 2020 e dell'8,7% a cambi costanti (+4% a cambi correnti) rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel terzo trimestre le vendite nette sono state di 226,6 milioni di euro (+2,6% vs 2020, +11,1% vs 2019 a cambi costanti).

L'EBITDA adjusted dei primi nove mesi è stato di 68,8 milioni di euro (+593,1% vs 2020, +26,6% vs 2019), con un margine EBITDA adjusted di 9,3% (vs -2,5% nel 2020, 7,7% nel 2019). L'EBITDA adjusted è stato di 19,1 milioni di euro (+33,3% vs 2020, +45,9% vs 2019), con un margine EBITDA adjusted al 8,4% (vs 6,5% nel 2020, 6,2% nel 2019).

"L'andamento positivo dei consumi nei nostri principali mercati e categorie di prodotto ci ha permesso di chiudere un altro importante trimestre di ripresa e crescita, nonostante l'effetto deterrente di un contesto ancora complesso in alcuni paesi e le nostre basi di confronto sfidanti dovute al turnaround del nostro portafoglio marchi", ha commentato l'AD Angelo Trocchia. "Nel terzo trimestre, l'andamento del business è risultato in linea con le nostre aspettative complessive per un secondo semestre solido, a supporto dei nostri obiettivi di crescita per l'intero esercizio", ha aggiunto.

L'indebitamento finanziario netto di gruppo al 30 settembre 2021 si è attestato a 228,3 milioni di euro (188,6 milioni di euro pre-IFRS 16), sostanzialmente stabile rispetto alla posizione registrata al 30 giugno 2021 di 226,9 milioni di euro (186,7 milioni di euro pre-IFRS 16) e alla posizione di 222,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (179,0 milioni di euro pre-IFRS 16).