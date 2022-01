Safilo spicca il volo dopo i risultati preliminari 2021

(Teleborsa) - Il titolo di Safilo è in grande rialzo a Piazza Affari dopo che ieri sera ha comunicato vendite nette preliminari per 969,6 milioni di euro nel 2021. La crescita, superiore alle attese degli analisti, non è solo rispetto al 2020, ma anche sui livelli pre-pandemia del 2019. Le vendite organiche hanno rappresentato il principale driver di crescita, ha sottolineato la società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole.

I risultati preliminari sono stati commentati positivamente dagli analisti. "I dati preliminari sono migliori delle attese come ricavi a +970 milioni da 956 milioni attesi e i margini in linea", scrive Equita. Per Bestinver "i risultati preliminari sono stati forti nel quarto trimestre e per l'intero anno, ma abbastanza in linea con le nostre attese e il consensus".

Spicca il volo Safilo, che si attesta a 1,656, con un aumento del 6,70% e risulta il secondo miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,7 e successiva a quota 1,8. Supporto a 1,6.