Safilo, soci approvano bilancio e nomina Collegio sindacale

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato ildella Società e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2019.L'Assemblea ha anche, che risulta ora composto da Carmen Pezzuto (Presidente), tratta dalla lista di minoranza presentata da BDL Capital Management, Bettina Solimando e Roberto Padova, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Multibrands Italy, Marzia Reginato e Marco Prandin, Sindaci Supplenti, tratti rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza. Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.Approvati anche lacorrisposti ed un(Stock Option Plan 2020-2022), c a favore di amministratori esecutivi che siano anche dipendenti che rivestano ruoli rilevanti o siano comunque in grado di apportare un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici a medio-lungo termine della Società e delle altre società del GruppoApprovata inoltrdel Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2020, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 24 marzo 2020 da Catherine Gérardin-Vautrin.In sessione straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvatoa pagamento, senza aumento del capitale sociale, di massimeprive di valore nominale, al servizio del piano di incentivazione azionaria sopra citato (Stock Option Plan 2020-2022).