Safilo rinnova accordo licenza per l'eyewear Havaianas

(Teleborsa) - Safilo ha rinnovato anticipatamente l'accordo di licenza con Alpargatas, gruppo brasiliano leader a livello mondiale di calzature, abbigliamento e accessori, per l'estensione fino al 31 dicembre 2024 della licenza globale sull'eyewear

a marchio havaianas.



"Siamo molto orgogliosi di questo rinnovo anticipato, che ha l'obiettivo di rafforzare un progetto iniziato nel 2016", ha commentato Angelo Trocchia, CEO di Safilo Group, aggiungendo "vogliamo far crescere l'eyewear havaianas attraverso collezioni che ben riflettano la personalità unica e la semplicità creativa di questo importante marchio brasiliano che sta riscontrando un ottimo successo, in particolar modo nel Sud Europa".



"Questo rinnovo rappresenta la prosecuzione di una partnership di successo con Safilo", ha aggiunto Carla Schmitzberger, CEO di havaianas. © RIPRODUZIONE RISERVATA