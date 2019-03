Safilo riduce la perdita nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Safilo chiude l'esercizio 2018 connette pari a 962,9 milioni di euro,a cambi costanti e del 7% a cambi correnti rispetto a 1.035,3 milioni di euro dell'esercizio 2017.L'Ebitda adjusted si è attestato a 47,5 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto ai 41,1 milioni di euro registrati nel 2017, e con il margine sulle vendite in miglioramento di 90 punti base, dal 4,0% al 4,9%.Il risultato netto adjusted è stato pari a una perdita di 26,7 milioni di euro rispetto al rosso adjusted di 47,1 milioni di euro registrata nel 2017.A fine dicembre 2018, l'di Safilo si è attestato a 32,9 milioni di euro rispetto ai 131,6 milioni di euro a fine dicembre 2017, con una leva finanziaria, calcolata sull'EBITDA adjusted, pari a 0,7x. Il significativo decremento dell'indebitamento netto riflette i proventi derivanti dall'aumento di capitale approvato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti il 29 ottobre 2018, e lanciato il 3 dicembre 2018. Tali proventi escludono i 17,7 milioni di euro corrisposti il 2 gennaio 2019.Nel 2019, Safilo prevede di ritornare gradualmente a una crescita dei ricavi, facendo leva sulle nuove organizzazioni commerciali insediatasi nei principali mercati del Gruppo e sul miglioramento dei livelli di servizio al cliente. Nell'anno in corso, Safilo proseguirà con il piano di riduzione dei costi volto a recuperare un profilo economico sostenibile.