Safilo pesante in Borsa, accordo con Kering raffredda ipotesi takeover

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Safilo, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,60%.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia annunciata venerdì del rinnovo per tre anni dell'accordo di fornitura di occhiali per il marchio Gucci, che fa capo al gruppo del lusso francese Kering. Secondo gli addetti ai lavori, tale annuncio raffredda le speculazioni di un takeover da parte del colosso del lusso francese. Nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione circa la possibilità di un'OPA da Kering su Safilo.Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del produttore di occhiali da sole e da vista rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve di Safilo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,108 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,052. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,164.