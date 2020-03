Safilo, ok CdA a nuovo piano stock option 2020-2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Safilo, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea un(Stock Option Plan 2020-2022) destinato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e altri dipendenti di Safilo Group e/o di altre società del Gruppo Safilo.La suddetta Assemblea sarà, altresì, convocata in sede straordinaria per deliberare sulla proposta di emissione a pagamento, senza aumento del capitale sociale, di massime numero 7.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione al servizio del citato piano di incentivazione azionaria.Il Consiglio di Amministrazione informa inoltre chedel Consiglio di Amministrazione, e di Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine. Al riguardo, il CdA ha deliberato di non procedere alla sostituzione in considerazione dell'imminenza della prossima Assemblea, che sarà quindi chiamata anche a nominare un nuovo amministratore per integrare il board.