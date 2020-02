Safilo e Aquafil lanciano nuova collezione Tommy Jeans con nylon rigenerato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il produttore di occhiali e società specializzata nelle fibre sintetiche lanciano unadi occhiali a marchio, la prima. Si tratta di un nylon rigenerato ottenuto attraverso il processo di rigenerazione e purificazione dei rifiuti di plastica, come reti da pesca, scarti di tessuto sintetico e plastica industriale.La scelta di questo materiale, mai utilizzato prima nella produzione industriale di occhiali - sottolinea una nota - è segno dell'ulteriore progresso di Safilo nella strategia di sostenibilità e del proprio impegno nel portare avanti l'innovazione come driver di crescita e di sviluppo."Questo investimento nell'utilizzo di materiali riciclati evidenzia i nostri continui sforzi per promuovere un business responsabile", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Safilo Group."Safilo ha una lunga storia nella creazione di occhiali di alta qualità e siamo felici di collaborare con un'azienda di così grande rilievo", ha affermato, Amministratore Delegato di Aquafil.