12 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Affonda il produttore di occhiali da sole e da vista con i prezzi allineati a 0,9685 per una discesa del 6,33%. A pesare è il bilancio 2020, presentato ieri a mercati chiusi, che ha attestato ricavi pari a 780,3 milioni di euro, in calo del 15,2%, e un risultato netto adjusted negativo per 46,5 milioni di euro, contro i -6 milioni del 2019.

Sempre ieri, Safilo ha annunciato che chiuderà il suo stabilimento in Slovenia. A rischio ci sono 557 posti di lavoro. La chiusura si inserisce "nel quadro del riallineamento della capacità industriale del gruppo alle attuali e future esigenze produttive", ha sottolineato l'azienda

Nel breve periodo, le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 0,9507 e successiva a quota 0,9328. Resistenza a 0,9957.