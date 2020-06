Safilo, completa acquisto 70% californiana Blenders Eyewear

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Safilo Group annuncia il closing dell'acquisizione del 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear LLC.Blenders Eyewear ha chiuso il 2019 con vendite nette pari a 40,7 milioni di dollari, in crescita del 38% rispetto all'anno precedente, con un CAGR a 3 anni del 174%.Ilcomplessivo per la partecipazione di controllo del 70% nella società è di 63,9 milioni di dollari (corrispondenti a 57,5 milioni di euro).Chase Fisher manterrà la proprietà della rimanente partecipazione pari al 30% delle quote che, in base agli accordi contrattuali, è soggetta ad usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Chase Fisher rimarrà CEO di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego.L'acquisizione è stata interamente finanziata dall'utilizzo della seconda tranche, da 60 milioni di euro, del finanziamento subordinato da complessivi 90 milioni di euro messo a disposizione da parte di Multibrands Italy B.V., azionista di riferimento di Safilo, controllato da HAL Holding N.V, così come già comunicato al mercato il 10 febbraio 2020.