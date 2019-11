Safilo brilla a Piazza Affari dopo conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Safilo, che scambia in rialzo del 5,52% in Borsa, dopo aver annunciato ieridell'anno. La società attiva nel settore degli occhiali da vista griffati ha riportatoper 212,8 milioni di euro, ina cambi correnti (+0,1% a cambi costanti).La performance trimestrale della top line è stata influenzata dalla prevista diminuzione, a partire dalla seconda parte dell'anno, del business relativo all'accordo di produzione con Kering, mentre ia cambi correnti e del 2,8% a cambi costanti.Tale risultato è stato determinato da una crescita a doppia cifra dei ricavi nel, nonchè dalla crescita a doppia cifra dei principali canali di vendita dell'così come dei principali mercati dell'. Il business in Nord America ha invece registrato un calo del 7,7% a cambi costanti, dovuto principalmente al progressivo consolidamento di tutte le attività logistiche Nordamericane presso il nuovo magazzino di Denver, uno start-up che ha temporaneamente influenzato la performance del prodotto sportivo Smith.Safilo ha anche annunciato che intende presentare un nuovonel corso di una presentazioneal mercato finanziario.Tornando alla performance di Borsa, a livello comparativo e su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Safilo rispetto all'indice.Tecnicamente, la big dell'occhialeria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,104 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,03. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,178.