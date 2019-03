Safe Bag vince gara per fornitura servizi Aeroporto Cagliari

(Teleborsa) - Safe Bag ha ricevuto lettera formale di aggiudicazione per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'Aeroporto Internazionale di Cagliari.



Il contratto verrà siglato nei prossimi giorni e avrà una durata di 3 anni mentre la data di inizio delle attività è prevista entro il prossimo aprile.



L'Aeroporto Internazionale di Cagliari, con circa 4,4 milioni di passeggeri nel 2018, in crescita a gennaio 2019 del 10,4% rispetto allo stesso mese del 2018, è il più grande aeroporto sardo.



"Siamo felici di poter inaugurare una nuova partnership in Sardegna - ha affermato Alessandro Notari, CEO di Safe Bag - dopo quella pluriennale con l'aeroporto di Olbia e il grande feeling che lega sia noi che i nostri clienti a questa splendida isola".



Safe Bag è attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA