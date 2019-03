Safe Bag vince gara per aeroporto Marsiglia

(Teleborsa) - Safe Bag, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha ricevuto comunicazione formale di aggiudicazione, per ulteriori 4 anni, per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'Aeroporto Internazionale di Marsiglia - Francia.



Lo scalo di Marsiglia, dove Safe Bag è presente dal 2010, è il sesto scalo di Francia con oltre 9,3 Milioni di passeggeri nel 2018. I dati relativi ai flussi passeggeri di gennaio 2019 si confermano in crescita del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2018.



"Il secondo rinnovo di Marsiglia, con presenza ininterrotta di 13 anni se si considera la nuova scadenza, conferma il potenziale del nostro gruppo anche in termini di posizionamento di lungo termine sugli scali ove siamo presenti", ha dichiarato Alessandro Notari, CEO di Safe Bag. © RIPRODUZIONE RISERVATA