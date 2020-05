Saes Getters, ricavi e redditività in crescita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Saes Getters chiude il 1° trimestre con ricavi netti consolidati in crescita del 12,2% a 49,3 milioni. L'utile industriale lordo consolidato è pari a20,4 milioni, rispetto ai 18,2 milioni del 2019 (+11,9%) e l'utile operativo consolidato a 6,8 milioni (+47,4%).



Il peruodo chiude con un risultato netto consolidato negativo per 5,1 milioni, a causa esclusivamente della diminuzione nel fair value dei titoli in portafoglio. La Posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 102,8 milioni di euro al 31 marzo 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA