Saes Getters, Equita aumenta target price dopo conti 3° trimestre

(Teleborsa) - Equita haa 32 euro per azione (da 27 euro) ilsulle azioni ordinarie di SAES Getters, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali. Il prezzo obiettivo sulle azioni risparmio è stato portato a 22 euro per azione (da 19 euro), mentre ilsul titolo è stato confermato a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2022, che ha spinto gli analisti a rivedere al rialzo le loro stime.delle leghe a memoria di forma utilizzate principalmente per applicazioni medicali e dei materiali getter con alcuni mercati finali interessanti (alto vuoto, sicurezza e difesa) e ha un portafoglio prodotti interessante nel settore chimico (zeoliti) e degli imballaggi innovativi avanzati", si legge nella ricerca.Equita evidenzia anche che ", con una posizione di cassa netta pari a circa il 20% della capitalizzazione di mercato che potenzialmente potrebbe essere utilizzata per buyback o operazioni di M&A". Lasoprattutto per le azioni di risparmio".Saes Getters registrarispetto alla vigilia, e si attesta a 23,5 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,33 e successiva a quota 23,17. Resistenza a 23,73.