Saes Getters, crescita a doppia cifra dei risultati 2019

(Teleborsa) - Il Gruppo Saes Getters ha realizzato, nel 2019, ricavi netti consolidati pari a 182,4 milioni di euro (+13,8% rispetto al FY 2018) e un utile operativo consolidato pari a 26,8 milioni, in fortissima crescita (+77,7%) rispetto a €15,1 milioni nel FY 2018.



Proposto un dividendo di euro 0,78 per azione ordinaria e di euro 0,80 per azione di risparmio.



Lo fa sapere lo stesso Gruppo aggiungendo che Saes ha stabilito di donare mezzo milione di euro agli istituti di ricerca impegnati in prima linea nell'emergenza COVID-19, nonché alla Protezione Civile.



In questi giorni - informa Saes - tutti gli stabilimenti italiani della società sono operativi, applicando le procedure sanitarie attualmente in vigore.



