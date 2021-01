© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sace ed uncostituito dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, arranger e finanziatore, dalla Banca Popolare Pugliese, finanziatore, e dalla Banca Finanziaria Internazionale in qualità di Sace agent e loan agent, hanno sostenuto i piani di investimento di Exprivia, azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, attraverso un contratto di, assistita dalla Garanzia Italia – rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell'ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità a supporto delle imprese in difficoltà in conseguenza dell'emergenzaLe risorse permetteranno di finanziare il capitale circolante e di completare il piano di investimenti dei prossimi 2 anni destinato a finanziare l'innovazione e la crescita della società in Italia attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza in favore di una maggiore competitività nel mercato domestico e internazionale."Esprimiamo grande soddisfazione per aver ottenuto questo finanziamento - afferma– che, e non solo, anche attraverso il rafforzamento della struttura finanziaria della società`. Lavoriamo con SACE da molti anni, sempre con efficacia, con interlocutori capaci e sintonizzati sulle esigenze e sul linguaggio delle imprese. Siamo felici di riscontrare nuovamente con questa operazione la fiducia di Sace nei nostri confronti."e per guardare al futuro con maggiore serenità – ha dichiarato– Con questa operazione, in sinergia con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, siamo lieti di poter affiancare ancora una volta un'azienda come Exprivia, rafforzando sempre di più il nostro impegno in termini di sviluppo e sostegno a innovazione e digitalizzazione"., impresa leader nello sviluppo di soluzioni software orientate al supporto delle decisioni complesse per le banche - dichiara il- . Tale operazione, che ha rafforzato ulteriormente la nostra partnership con SACE, ci rende nel contempo ancora una volta promotori dello sviluppo economico del territorio di riferimento."