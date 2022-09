SACE SRV: Ludovica Giglio nominata Presidente

(Teleborsa) - L'Assemblea di, la società del Gruppo SACE specializzata nelle attività die di gestione del patrimonio informativo, ha deliberato la nomina, quale nuovo Presidente, di, già Consigliere di Amministrazione della Società e Responsabile Organizzazione, PMO & Strategic Projects di SACE.L'Assemblea ha inoltre deliberato l'integrazione del Consiglio di Amministrazione – di cui fa parte anche, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE -, nominando quale nuovo Consigliere, che nel Gruppo SACE ricopre la carica di Responsabile Gestione del Portafoglio di SACE FCT.La scelta si è orientata ancora una volta su, integrando il Consiglio di Amministrazione con figure trasversali all'azienda e valorizzando al meglio le persone del Gruppo SACE. Il Consiglio di Amministrazione così composto resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Organo amministrativo, prevista con l'approvazione del Bilancio 2022.Ludovica Giglio, nel Gruppo SACE dal 2007, è Laureata in Scienze Statistiche, demografiche e attuariali all'Università La Sapienza di Roma, vanta un'esperienza trentennale nel settore assicurativo. In SACE ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità ed è stata già Presidente di SACE SRV dal 2016 al 2020.