Sace Simest sottoscrive aumento Gruppo Proma per espansione in Marocco

(Teleborsa) -il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione deldà un nuovo impulso al, società già partecipata da SIMEST con una quota del 6,4% ed attiva nel comparto automotive.SIMEST ha infattidi euro. Le nuove risorse saranno finalizzate all'ampliamento del sito produttivo di Kenitra nella regione di Rabat (Marocco), per soddisfare le nuove commesse ottenute dal Gruppo PSA.L'accordo appena siglato rappresentacon il Gruppo Proma, iniziato nel 2011 con l'acquisizione di compartecipazioni in diverse società in Serbia, Brasile, Argentina e Marocco.Il Gruppo Proma nasce a Caserta nel 1980. È attivo nel settore dell'Automotive come fornitore di componenti in metallo tra i quali strutture metalliche per sedili, sistemi sospensioni, dispositivi di sollevamento vettura e degli pneumatici, oltre a particolari stampati e lastrati. Opera in 25 stabilimenti produttivi in 8 Paesi e 3 continenti. Nel 2018 ha realizzato un fatturato consolidato di 660 milioni di euro, un EBITDA margin del 12,8% sul valore della produzione e un risultato netto di circa 28 milioni di euro, impiegando 3.205 addetti a livello globale, di cui circa 1.700 in Italia, dove il Gruppo mantiene, oltre ad una forte presenza industriale, la direzione strategica.