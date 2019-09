Sace Simest,il nuovo portale a misura delle Pmi raggiunge le 500mila pagine visitate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sace Simest spinge sulla digitalizzazione. Il polo dell'export e dell'internazionalizzazione di Cassa depositi e prestiti con il nuovo portale unico (sacesimest.it) punta a coinvolgere 87mila piccole e medie imprese manifatturiere italiane nel mondo. È un ecosistema completamente rinnovato e costruito a misura di Pmi.Si tratta di «un asset essenziale non solo per vendere i nostri servizi, ma soprattutto per creare le condizioni che permetteranno alle imprese italiane di approcciare di più e meglio i nostri mercati», ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale di Sace Alessandro Decio nel corso della presentazione. Il portale, attivato lo scorso giugno, ha già raggiunto quasi 500 mila pagine visitate da parte di circa 100mila utenti.Il portale ha un dublice obiettivo. Da un lato, collega in pochi click le imprese alle soluzioni assicurativo-finanziarie più adatte alle loro esigenze, grazie alla completa digitalizzazione di cinque prodotti chiave per le imprese più piccole (assicurazione del credito, valutazione controparti, finanziamenti agevolati, factoring e recupero crediti). Dall'altro, mette a loro disposizione gratuitamente contenuti utili a migliorare le capacità di muoversi e crescere sui mercati esteri, tramite i percorsi formativi personalizzati del programma di Education to Export e gli oltre 300 report e analisi dell'Ufficio Studi di Sace-Simest, in particolare la Risk&Export Map, mappamondo interattivo con circa 200 schede per Paese.