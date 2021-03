29 Marzo 2021









(Teleborsa) - SACE annuncia la firma di un protocollo d'intesa con Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia, finalizzato ad agevolare l'accesso delle imprese lombarde alle numerose soluzioni assicurativo-finanziarie offerte da SACE a supporto della liquidità e degli investimenti. L'accordo è stato formato da Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE, e Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.

L'obiettivo dell'intesa è sostenere finanziariamente le imprese lombarde in diversi ambiti d'intervento funzionali al rilancio economico della regione Lombardia. Tali ambiti spaziano dagli investimenti "green", destinati, per esempio, alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni inquinanti, all'efficienza del trasporto merci, all'economia circolare, sino alle operazioni di M&A a supporto di progetti di aggregazione e consolidamento delle filiere fino alle attività di reshoring (rimpatrio produttivo), digitalizzazione, innovazione, tutela del Made in Italy.

Gli strumenti vanno dalle emissioni obbligazionarie ai finanziamenti per far fronte all'esigenza di liquidità nell'attuale fase emergenziale, con il supporto delle garanzie SACE.

Inoltre, Finlombarda contribuirà a identificare progetti e investimenti da sottoporre alla valutazione di SACE nell'ambito delle iniziative per le quali ha già stanziato un plafond di circa 500 milioni di euro di risorse proprie.

"Con questo accordo consolidiamo la nostra presenza sul territorio e confermiamo il nostro impegno a supporto delle PMI lombarde", ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE.

"L'intesa con SACE è un ulteriore tassello dell'azione concreta di sostegno della finanziaria regionale alla crescita e alla competitività del tessuto imprenditoriale", ha commentato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.



Finlombarda, tramite i prodotti di finanza agevolata e dell'area "Corporate Banking" attiva sia nel finanziamento degli investimenti sia della liquidità delle imprese lombarde anche in compartecipazione con investitori istituzionali e intermediari finanziari. SACE è al fianco di oltre 6.600 imprese lombarde e conferma un interesse che si concretizza con la capillarità di uffici in Lombardia: Milano, Brescia e Monza.