SACE sceglie le opere di Ale Giorgini per ridisegnare la sede a Roma

(Teleborsa) - SACE rinnova la sua sede di Roma e sceglie l'artista Ale Giorgini e le sue note figure stilizzate, che ben si accordano con una nuova visione del lavoro sempre più smart.

Il suo tratto grafico, infatti, esprime perfettamente le sfaccettature poliedriche del nuovo modo di vivere il lavoro in SACE, nell'ambito del progetto New Views of Working, che si articolano tra l'innovazione digitale e quella degli spazi fisici con un focus sulla sostenibilità ambientale e umana. Un diverso modo di lavorare che si rispecchia anche nel nuovo modello di business di SACE, impegnata su nuove mission oltre all'export, sulla gestione di Garanzia Italia e quale soggetto attuatore del Green New Deal italiano.

L'artista si è sentito ispirato dai quattro driver che guidano SACE - Sustainability, Digital, Place e People - che sono divenuti i soggetti elle opere esposte presso la sede romana. Il soggetto Place & Digital vuole raccontare il nuovo modello di lavoro smart, che cambia l'abitazione così come i luoghi di lavoro, che diventano più flessibili ed inclusivi. Sustainability esprime l 'attenzione all'impatto ambientale, parte integrante del DNA di SACE, che si riflette nel modo in cui è stata ridisegnata la sede, con illuminazione a LED ed una campagna per il riuso. People rispecchia il modo in cui SACE offre alle sue persone strumenti di welfare e work life balance con particolare focus sulla componente femminile e sull'inclusione.

"Siamo felici di ospitare le opere di Giorgini negli uffici di SACE tanto per il loro valore artistico quando per quello simbolico", ha sottolineato Marco Traditi, Chief Operating Officer di SACE, a cui fanno capo Risorse, Organizzazione e Sistemi della società –

L'artista Ale Giorgini si è detto "onorato di avere contribuito al progetto del nuovo spazio di lavoro di SACE, in uno luogo così prestigioso nel cuore di Roma" e di "raccontare la nuova visione e il nuovo modello di lavoro".