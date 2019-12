Sace: Rodolfo Errore presidente, Pierfrancesco Latini Ad

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SACE ha nominato i membri del Consiglio d`amministrazione per il triennio 2019-2021 e il presidente Rodolfo Errore.



Il CDA - presieduto da Errore e composto da Ilaria Bertizzolo, Roberto Cociancich, Elena Comparato, Filippo Giansante, Mario Giro, Pierfrancesco Latini, Federico Merola e Monica Scipione - ha nominato inoltre, come da indicazioni del Cda di Cassa Depositi e Prestiti, Pierfrancesco Latini Amministratore Delegato con tutte le responsabilità e deleghe di vertice.



Con le nomine di Rodolfo Errore e Pierfrancesco Latini si avvia un nuovo ciclo di ulteriore sviluppo per SACE, che con SIMEST forma il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, a supporto delle imprese italiane. © RIPRODUZIONE RISERVATA